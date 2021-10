LEGGI ANCHE – Zachary Levi ha sempre voluto interpretare Deadpool

Secondo quanto riportato da Deadline 20th Century Studios avrebbe acquisito i diritti su un nuovo thriller ancora senza titolo scritto dache verrà prodotto da Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool).

Il lungometraggio dallo stampo irriverente segue la storia di un’ex autista adolescente che viene trascinata nel suo sgradevole passato quando un suo precedente datore di lavoro le offre di salvare la vita del suo ex fidanzato noto per essere cronicamente inaffidabile.

Simmons è noto per aver scritto svariati episodi di serie televisive come ad esempio Wayne, Now We’re Talking , School of Rock, Kirby Buckets, Diario di una nerd superstar, Mr. Pickles, Wendell and Vinnie, Cose da uomini, Bucket and Skinner’s Epic Adventures, The Troop, Happy Hour, Miss Guided e Head Case.

Tra le serie da lui prodotte troviamo Wayne, Now We’re Talking, Kirby Buckets e Wendell and Vinnie.

Tra i titoli prodotti da Rhett Reese e Paul Wernick troviamo invece i film di Deadpool, i due capitoli di Zombieland, 6 Underground e anche il prossimo film di Joseph Kosinski intitolato Escape From Spiderhead.

Cosa ne pensate di questo progetto prodotto da Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool)? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!