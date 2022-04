Ieri pomeriggio sono arrivate delle belle notizie suconsiderato chesarà collegato allo sviluppo di due serie spin-off della saga che verranno realizzate per HBO Max, la piattaforma streaming della Warner.

L’aggiornamento ci è arrivato grazie a quanto riportato in un articolo dell’Hollywood Reporter di cui abbiamo parlato ieri (trovate tutto in questa pagina).

Sepolto nel bel mezzo del pezzo della popolare testata d’intrattenimento americana c’è però anche un passaggio che getta una luce alquanto sconfortante sulla prospettiva di riuscire a vedere il terzo capitolo delle avventure cinematografiche dello Sherlock Holmes di Robert Downey Jr.

Nel report fatto dal magazine leggiamo che “un terzo film del franchise era in fase di sviluppo, ma non si è mai mosso oltre questa fase“.

Effettivamente, di Sherlock Holmes 3 non sentiamo parlare da anni. L’ultima volta risale all’ottobre del 2020. All’epoca, Dexter Fletcher, il regista di Rocketman al quale era stato affidato il lungometraggio, spiegava:

Sherlock sta affrontando i suoi problemi con una certa intermittenza. Posso dirti che, allo stato attuale, se ne sta seduto buono sul fondo della stanza aspettando di comprendere a che punto sia il mondo e come stiano andando le cose.

L’impressione era che, a causa della pandemia di nuovo Coronavirus partita dalla Cina, la Warner fosse più interessata alla gestione di pellicole come The Batman e Animali Fantastici 3, la cui lavorazione era stata interrotta dai vari lockdown e le cui riprese, in quei mesi da poco ripartite, erano state rese più complicate e costose dai vari protocolli anticontagio. Una notizia sconfortante specie alla luce del fatto che, giusto nell’estate del 2019, il lungometraggio aveva ricevuto ben 21 milioni di tax credit grazie alla California Film Comission.

Insomma, almeno per il momento, per Sherlock Holmes 3 le nubi si addensano all’orizzonte.

Le due pellicole di Sherlock Holmes dirette da Guy Ritchie e interpretate da Robert Downey Jr e Jude Law hanno incassato, rispettivamente, 524 e 543 milioni di dollari a livello worldwide.

