Channing Tatum ricorda una volta che ha dovuto fingere di essere capace di giocare a calcio per lavorare in un film. Il film in questione è la commedia She’s the Man del 2006, in cui l’attore recita al fianco di Amanda Bynes.

Racconta Tatum:

Ho giocato a calcio in [She’s the Man], e ho decisamente fatto credere di essere capace di giocare a calcio meglio di quanto lo fossi realmente. Ma ce l’ho fatta. Dicevo cose come: “Taglia la scena quando faccio casino.”

Ammette che invece di imparare a giocare a calcio, si limitava a…

… correre e sembrare molto atletico durante le riprese.

She’s the Man, ispirato all’opera di Shakespeare La dodicesima notte, racconta la storia di Viola, una ragazza che finge di essere il fratello gemello (Sebastian) per poter giocare in una squadra di calcio maschile, dal momento che quella femminile è stata soppressa. Tatum interpreta la star della squadra, il ragazzo di cui Viola si innamorerà.

