Ivo van Hove, già regista del nuovo, sperimentale adattamento teatrale di West Side Story che ha debuttato a Broadway prima della pandemia, ha in serbo un altro lavoro di richiamo,dall’omonimo romanzo di Stephen King, che, stando a quanto dichiarato in esclusiva da Deadline , vedrànei panni di Jack Torrance.

Lo spettacolo dovrebbe debuttare a teatro a Londra nel gennaio del 2023 ed è già previsto un eventuale trasloco anche in quel di Broadway. Di questa versione teatrale di Shining che, se tutto andrà come previsto vedrà Ben Stiller nei panni del ruolo reso immortale al cinema da Jack Nicholson, si parla già da qualche anno, ma, chiaramente, i lavori hanno subito dei rallentamenti a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso.

Le fonti di Deadline avrebbero specificato che lo spettacolo teatrale sarà molto più aderente alla trama del romanzo di Stephen King rispetto alla pellicola di Stanley Kubrick interpretata dal già citato Jack Nicholson, Shelley Duvall e Danny Lloyd. Per Ben Stiller, attualmente sugli schermi di Apple TV+ con la serie da lui diretta e prodotta Scissione (LEGGI LA RECENSIONE), non si tratta della prima esperienza teatrale, ma si tratta di un debutto con un lavoro basato su un’opera dello scrittore di Bangor.

Nell’autunno del 2019, Mike Flanagan ha portato al cinema Doctor Sleep, l’adattamento dell’omonimo romanzo che è diventato una sorta di creatura ibrida posta a metà fra il sequel del film di Shining e la traduzione cinematografica dell’opera scritta citata.

Cosa ne pensate all’idea di vedere, a teatro, Ben Stiller nei panni di Jack Torrance in Shining? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto.