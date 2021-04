Da quando, lunedì 26 aprile, i cinema italiani hanno iniziato la lenta e progressiva fase di riaperture vi stiamo aggiornando con le (numerose, per fortuna) notizie di film in arrivo nelle sale. Ma c’è una pellicola che oggi è uscita senza clamore, per ora solo in tre cinema di Roma: Si vive una volta sola, l’attesa commedia diche doveva arrivare al cinema un anno fa.

Il film è in programmazione nel circuito My Cityplex, che infatti lo include tra le pagine del suo sito, e in particolare nelle sale Europa, Savoy e Trianon. Abbiamo contattato il Trianon che ci ha confermato di avere il film in sala.

Ricordiamo che a novembre 2020, dopo l’ennesimo rinvio, Verdone aveva spiegato che “se avessimo voluto uscire su piattaforma lo avremmo già fatto“:

Speriamo di uscire tra fine gennaio e febbraio. Abbiamo aspettato un anno, faremo il possibile per essere in sala visto che il film è stato concepito per il grande schermo. Se avessimo voluto uscire sulle piattaforme, l’avremmo già fatto.

Su Sorrisi.com, il regista ha confermato che il film uscirà in un numero selezionato di sale, per poi arrivare su Amazon Prime Video, per cui tra l’altro sta per girare la sua serie in 10 episodi Vita da Carlo, che lo terrà impegnato sul set fino ad agosto.

Si vive una volta sola, la sinossi del film di Carlo Verdone: