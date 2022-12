Sight & Sound, la nuova classifica dei migliori film della storia del cinema e le critiche di Paul Schrader

Dal 1952, ogni dieci anni la rivista cinematografiga Sight & Sound pubblicata dal British Film Institute pubblica una lista dei cento più grandi film di tutti i tempi. Giovedì è stata pubblicata la nuova classifica, e per la prima volta un film diretto da una donna ha ottenuto la prima posizione: si tratta di Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (più comunemente noto come Jeanne Dielman), diretto dalla regista belga Chantal Akerman e uscito al cinema nel 1975. Nel 2012, il film si era piazzato al trentaseiesimo posto, uno dei due soli film diretti da donne nella classifica di quell’anno (l’altro era Beau Travail di Claire Denis, che quest’anno sale al settimo posto), guidata da La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, dopo che per cinque decenni Quarto Potere aveva dominato incontrastato il podio.

Non è l’unica forte discontinuità della classifica di quest’anno, che appare decisamente più variegata di quelle passate: è una conseguenza abbastanza evidente dell’ampliamento a 1600 critici cinematografici coinvolti nel sondaggio dagli 846 del 2012. Non è un caso quindi che tra i 100 film segnalati ora ve ne siano “ben” 11 diretti da registe, tra cui il recente Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma. I film diretti da registi neri salgono da uno nel 2012 a sette di quest’anno, uno solo è diretto da una regista nera: Daughters of the Dust di Julie Dash. Ci sono anche i recenti Moonlight e Scappa – Get Out.

Sight & Sound: i 100 migliori film della storia del cinema secondo i registi

Parallelamente alla classifica compilata dai critici, che inviano le loro top 10 personali, Sight & Sound raccoglie anche le classifiche di registi e cineasti di fama internazionale (leggila). Quest’anno sono stati interpellati nomi come Martin Scorsese, Bong Joon-Ho, Lynne Ramsay, per un totale di 480 figure fondamentali del cinema mondiale. Tutti insieme, hanno votato 2001: Odissea nello Spazio come il più grande film di tutti i tempi, mentre Jeanne Dielman è arrivato quarto.

Ecco alcune delle Top-10 condivise da Sight & Sound:

BONG JOON HO

Psycho (Hitchcock)

The Housemaid (Kim)

Rocco e i suoi fratelli (Visconti)

La vendetta è mia (Imamura)

Toro scatenato (Scorsese)

Città dolente (Hou)

Cure (Kurosawa K.)

Zodiac (Fincher)

Mad Max: Fury Road (Miller)

Lazzaro felice (Rohrwacher)

MARTIN SCORSESE

2001: Odissea nello spazio (Kubrick)

8 1/2 (Fellini)

Cenere e diamanti (Wajda)

Quarto potere (Welles)

Il diario di un curato di campagna (Bresson)

Vivere (Kurosawa)

Il gattopardo (Visconti)

Ordet – la parola (Dreyer)

Paisà (Rossellini)

Scarpette rosse (Powell & Pressburger)

Il fiume (Renoir)

Salvatore Giuliano (Rosi)

I racconti della luna pallida d’agosto (Mizoguchi)

La donna che visse due volte (Hitchcock)

The Greatest Films of All Time, as voted for by Terence Davies #SightAndSoundPoll pic.twitter.com/r2X7F2cpqd — Sight and Sound magazine (@SightSoundmag) December 4, 2022

The Greatest Films of All Time, as chosen by RRR director @ssrajamouli #SightAndSoundPoll pic.twitter.com/noqZqL9v3V — Sight and Sound magazine (@SightSoundmag) December 3, 2022

The Greatest Films of All Time, as selected by Alice Rohrwacher #SightAndSoundPoll pic.twitter.com/JGvheY9v29 — Sight and Sound magazine (@SightSoundmag) December 3, 2022

La reazione di Paul Schrader

Chi sembra non aver preso molto bene la classifica di Sight & Sound è Paul Schrader. Il regista, che ha partecipato al sondaggio riservato ai filmmaker, ha criticato duramente la “vittoria” di Jeanne Dielman con un post su Facebook:

Per 70 anni il sondaggio di Sight & Sound ha dato una misura affidabile se non in qualche modo incrementale del consenso critico e delle priorità. Alcuni film salivano in classifica, altri scendevano, ma ci voleva del tempo. L’improvvisa comparsa di Jeanne Dielman al primo posto mina la credibilità di questo sondaggio. Sembra sbagliato, come se qualcuno avesse messo il pollice sul misuratore. Cosa che sospetto sia avvenuta. Come notava Tom Stoppard in Acrobati, in democrazia non importa chi ottiene i voti, ma chi li conta. Ampliando la comunità votante e il sistema a punti il sondaggio di S&S non riflette una continuità storica ma un aggiustamento politicamente corretto. Il film di Ackerman è uno dei miei preferiti, un film straordinario, un caposaldo della storia del cinema, ma il suo balzare in maniera inattesa in testa alla classifica non gli rende giustizia. Jean Dielman da questo momento in avanti non verrà più ricordato solo come un importante film nella storia del cinema, ma come punto di riferimento per una rivalutazione distorta e woke.

I 10 film segnalati da Schrader quest’anno sono:

Diario di un ladro – Robert Bresson

Viaggio a Tokyo – Yasujirō Ozu

Persona – Ingmar Bergman

La regola del gioco – Jean Renoir

Il conformista – Bernardo Bertolucci

La donna che visse due volte – Alfred Hitchcock

Il mucchio selvaggio – Sam Peckinpah

Metropolis – Fritz Lang

Il padrino – Francis Ford Coppola

Lady Eva – Preston Sturges

Sight & Sound: i 100 migliori film della storia del cinema secondo i critici

1. “Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles” (Chantal Akerman, 1975)

2. “Vertigo” (Alfred Hitchcock, 1958)

3. “Citizen Kane” (Orson Welles, 1941)

4. “Tokyo Story” (Ozu Yasujiro, 1953)

5. “In the Mood for Love, Wong Kar-wai, 2001)

6. “2001: A Space Odyssey” (Stanley Kubrick, 1968)

7. “Beau travail” (Claire Denis, 1998)

8. “Mulholland Dr.” (David Lynch, 2001)

9. “Man with a Movie Camera” (Dziga Vertov, 1929)

10. “Singin’ in the Rain” (Stanley Donen and Gene Kelly, 1951)

11. “Sunrise: A Song of Two Humans” (F.W. Murnau, 1927)

12. “The Godfather” (Francis Ford Coppola, 1972)

13. “La Règle du Jeu” (Jean Renoir, 1939)

14. “Cléo from 5 to 7” (Agnès Varda, 1962)

15. “The Searchers” (John Ford, 1956)

16. “Meshes of the Afternoon” (Maya Deren and Alexander Hammid, 1943)

17. “Close-Up” (Abbas Kiarostami, 1989)

18. “Persona” (Ingmar Bergman, 1966)

19. “Apocalypse Now” (Francis Ford Coppola, 1979)

20. “Seven Samurai” (Akira Kurosawa, 1954)

21. (TIE) “The Passion of Joan of Arc” (Carl Theodor Dreyer, 1927)

21. (TIE) “Late Spring” (Ozu Yasujiro, 1949)

23. “Playtime” (Jacques Tati, 1967)

24. “Do the Right Thing” (Spike Lee, 1989)

25. (TIE) “Au Hasard Balthazar” (Robert Bresson, 1966)

25. (TIE) The Night of the Hunter” (Charles Laughton, 1955)

27. “Shoah” (Claude Lanzmann, 1985)

28. “Daisies” (Věra Chytilová, 1966)

29. “Taxi Driver” (Martin Scorsese, 1976)

30. “Portrait of a Lady on Fire” (Céline Sciamma, 2019)

31. (TIE) “Mirror” (Andrei Tarkovsky, 1975)

31. (TIE) “8½” (Federico Fellini, 1963)

31. (TIE) “Psycho” (Alfred Hitchcock, 1960)

34. “L’Atalante” (Jean Vigo, 1934)

35. “Pather Panchali” (Satyajit Ray, 1955)

36. (TIE) “City Lights” (Charlie Chaplin, 1931)

36. (TIE) “M” (Fritz Lang, 1931)

38. (TIE) “À bout de souffle” (Jean-Luc Godard, 1960)

38. (TIE) “Some Like It Hot” (Billy Wilder, 1959)

38. (TIE) “Rear Window” (Alfred Hitchcock, 1954)

41. (TIE) “Bicycle Thieves” (Vittorio De Sica, 1948)

41. (TIE) “Rashomon” (Akira Kurosawa, 1950)

43. (TIE) “Stalker” (Andrei Tarkovsky, 1979)

43. (TIE) “Killer of Sheep” (Charles Burnett, 1977)

45. (TIE) “North by Northwest” (Alfred Hitchcock, 1959)

45. (TIE) “The Battle of Algiers” (Gillo Pontecorvo, 1966)

45. (TIE) “Barry Lyndon” (Stanley Kubrick, 1975)

48. (TIE) “Wanda” (Barbara Loden, 1970)

48. (TIE) “Ordet” (Carl Theodor Dreyer, 1955)

50. (TIE) “The 400 Blows” (François Truffaut, 1959)

50. (TIE) “The Piano” (Jane Campion, 1992)

52. (TIE) “News from Home” (Chantal Akerman, 1976)

52. (TIE) “Fear Eats the Soul” (Rainer Werner Fassbinder, 1974)

54. (TIE) “The Apartment” (Billy Wilder, 1960)

54. (TIE) “Battleship Potemkin” (Sergei Eisenstein, 1925)

54. (TIE) “Sherlock Jr.” (Buster Keaton, 1924)

54. (TIE) “Le Mépris” (Jean-Luc Godard 1963)

54. (TIE) “Blade Runner” (Ridley Scott 1982)

59. “Sans soleil” (Chris Marker 1982)

60. (TIE) “Daughters of the Dust” (Julie Dash 1991)

60. (TIE) “La dolce vita” (Federico Fellini 1960)

60. (TIE) “Moonlight” (Barry Jenkins 2016)

63. (TIE) “Casablanca” (Michael Curtiz 1942)

63. (TIE) “GoodFellas” (Martin Scorsese 1990)

63. (TIE) “The Third Man” (Carol Reed 1949)

66. “Touki Bouki (Djibril Diop Mambéty 1973)

67. (TIE) “The Gleaners and I” (Agnès Varda 2000)

67. (TIE) “Metropolis” (Fritz Lang 1927)

67. (TIE) “Andrei Rublev” (Andrei Tarkovsky 1966)

67. (TIE) “The Red Shoes” (Michael Powell & Emeric Pressburger 1948)

67. (TIE) “La Jetée” (Chris Marker 1962)

72. (TIE) “My Neighbour Totoro” (Miyazaki Hayao 1988)

72. (TIE) “Journey to Italy” (Roberto Rossellini 1954)

72. (TIE) “L’avventura” (Michelangelo Antonioni 1960)

75. (TIE) “Imitation of Life” (Douglas Sirk 1959)

75. (TIE) “Sansho the Bailiff” (Mizoguchi Kenji 1954)

75. (TIE) “Spirited Away” (Miyazaki Hayao 2001)

78. (TIE) “A Brighter Summer Day” (Edward Yang 1991)

78. (TIE) “Sátántangó” (Béla Tarr 1994)

78. (TIE) “Céline and Julie Go Boating” (Jacques Rivette 1974)

78. (TIE) “Modern Times “(Charlie Chaplin 1936)

78. (TIE) “Sunset Blvd.” (Billy Wilder 1950)

78. (TIE) “A Matter of Life and Death” (Michael Powell & Emeric Pressburger 1946)

84. (TIE) “Blue Velvet” (David Lynch 1986)

84. (TIE) “Pierrot le fou” (Jean-Luc Godard 1965)

84. (TIE) “Histoire(s) du cinéma” (Jean-Luc Godard 1988-1998)

84. (TIE) “The Spirit of the Beehive” (Victor Erice, 1973)

88. (TIE) “The Shining” (Stanley Kubrick, 1980)

88. (TIE) “Chungking Express” (Wong Kar Wai, 1994)

90. (TIE) “Madame de…” (Max Ophüls, 1953)

90. (TIE) “The Leopard” (Luchino Visconti, 1962)

90. (TIE) “Ugetsu” (Mizoguchi Kenji, 1953)

90. (TIE) “Parasite” (Bong Joon Ho, 2019)

90. (TIE) “Yi Yi” (Edward Yang, 1999)

95. (TIE) “A Man Escaped” (Robert Bresson, 1956)

95. (TIE) “The General” (Buster Keaton, 1926)

95. (TIE) “Once upon a Time in the West” (Sergio Leone, 1968)

95. (TIE) “Get Out” (Jordan Peele, 2017)

95. (TIE) “Black Girl” (Ousmane Sembène, 1965)

95. (TIE) “Tropical Malady” (Apichatpong Weerasethakul, 2004)