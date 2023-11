Ci siamo! Da oggi Silent Night – Il silenzio della vendetta è al cinema: l’atteso ritorno di John Woo al cinema action più puro, realizzato dai produttori di John Wick e con protagonista un Joel Kinnaman, arriva in più di 180 sale in tutto il paese.

Ecco quindi la lista dei cinema in giro per l’Italia che lo proporranno la prima settimana, ma vi invitiamo a visitare questa pagina per gli ultimi aggiornamenti!

ABRUZZO:

Avezzano – Astra

Chieti – UCI Cinemas Megalò

L’Aquila – Movieplex

Montesilvano – The Space Cinema

Rocca San Giovanni – Ciak City

Silvi – Universo

Spoltore – Arca

Teramo – Smeraldo

BASILICATA:

Matera – UCI Cinemas Red Carpet

Tito – Ranieri

CALABRIA:

Catanzaro – The Space Cinema

Cosenza – Andromeda

Reggio Calabria – Multisala Lumiere

CAMPANIA:

Afragola – Happy Maxicinema

Casoria – UCI Cinemas

Marcianise – UCI Cinemas Cinepolis

Mercogliano – Movieplex

Napoli – The Space Cinema

Nola – The Space Cinema

Salerno – The Space Cinema

Torrecuso – Torrevillage

EMILIA-ROMAGNA:

Bologna – The Space Cinema

Bologna – UCI Cinemas Meridiana

Carpi – Space City

Cento – Cinepark

Cesena – Alladin

Comacchio – Cineplus

Faenza – Cinedream

Ferrara – UCI Cinemas

Forlimpopoli – Cineflash

Modena – Victoria

Parma – The Space Cinema Centro

Piacenza – UCI Cinemas

Ravenna – Cinemacity

Reggio Emilia – UCI Cinemas

Riccione – Cinepalace

Rimini – Le Befane

Savignano sul Rubicone – UCI Cinemas Romagna

FRIULI-VENEZIA GIULIA:

Pordenone – UCI Cinemas Fiume Veneto

Pradamano – The Space Cinema

Torreano di Martignacco – Cinecittà fiera

Trieste – Cinema Nazionale

Villesse – UCI Cinemas

LAZIO:

Colleferro – Ariston

Fiano Romano – Cineferonia

Fiumicino – UCI Cinemas Parco Leonardo

Frosinone – DreamCinema

Guidonia – The Space Cinema

Ostia – Cineland

Rieti – Moderno

Roma – Adriano

Roma – Lux

Roma – Starplex

Roma – The Space Cinema Parco de’ Medici

Roma – UCI Cinemas Porta di Roma

Roma – UCI Cinemas Roma Est

Roma – UCI LUXE Maximo

Vitorchiano – Cinetuscia

LIGURIA:

Albenga – Multiplex

Genova – The Space Cinema

Genova – UCI Cinemas Fiumara

La Spezia – Megacine

Sanremo – Centrale

LOMBARDIA:

Assago – UCI Cinemas Milano Fiori

Bellinzago Lombardo – Arcadia

Brescia – Multisala OZ

Cerro Maggiore – The Space Cinema

Como – Cinelandia

Cremona – Spaziocinema

Curno – UCI Cinemas

Curtatone – Starplex

Erbusco – Arcadia

Gavirate – Electric

Lissone – UCI Cinemas

Mantova – Cinecity

Melzo – Arcadia

Milano – Notorious Cinemas Merlata Bloom

Milano – UCI Cinemas Bicocca

Milano – UCI Cinemas Certosa

Montano Lucino – UCI Cinemas Como

Montebello della Battaglia – The Space Cinema

Orio al Serio – UCI Cinemas

Paderno Dugnano – Le Giraffe

Parona – Movie Planet

Pioltello – UCI Cinemas

Rozzano – The Space Cinema

Sesto San Giovanni – Notorious Cinemas

Stezzano – Arcadia

Tradate – Starplex

Varese – Impero

Vimercate – The Space Cinema

MARCHE

Ancona – Multiplex Giometti

Ascoli – Multiplex delle Stelle

Fano – Multiplex Giometti

Fermo – Super 8

Macerata – Multiplex 2000

Pesaro – Multiplex Giometti

Porto Sant’Elpidio – Multiplex Giometti

Senigallia – Multiplex Giometti

Tolentino – Multiplex Giometti

MOLISE:

Campobasso – Multiplex Maestoso

PIEMONTE:

Alessandria – UCI Cinemas

Asti – Cinelandia

Beinasco – The Space Cinema

Bellinzago Novarese – Movie Planet

Biella – Mazzini

Borgo San Dalmazzo – Cinelandia

Bra – Vittoria

Casale Monferrato – Cinelandia

Castelletto Ticino _ Movieplanet

Moncalieri – UCI Cinemas

Torino – Ambrosio

Torino – Ideal

Torino – The Space Cinema

Torino – UCI Cinemas Lingotto

Tortona – Multiplex Oasi

Verbania – Cinelandia

PUGLIA:

Andria – Cinemars

Bari – Ciaky

Bari – UCI Cinemas Showville

Brindisi – Andromeda

Foggia – Cinevillage

Foggia – Città del cinema

Casamassima – The Space Cinema

Gioia del Colle – UCI Cinemas Seven

Molfetta – UCI Cinemas

Monopoli – Red carpet

Nardò – Pianeta Cinema

San Giorgio Jonico – Casablanca

Surbo – The Space Cinema

SARDEGNA:

Cagliari – Notorious Cinemas

Iglesias – Madison Cineworld

Oristano – Ariston

Quartucciu – The Space Cinema

Sestu – The Space Cinema

SICILIA:

Belpasso – The Space Cinema

Castrofilippo – Planet

Catania – Planet

Catania – UCI Cinemas

Gela – Hollywood

Messina – The Screen

Milazzo – The Screen

Palermo – Planet La Torre

Palermo – UCI Cinemas

Partinico – Empire

Ragusa – Madison

San Giovanni la Punta – Cinestar

Siracusa – Planet

TOSCANA:

Arezzo – UCI Cinemas

Campi Bisenzio – UCI LUXE

Chiusi – Clev Village

Firenze – UCI Cinemas

Grosseto – The Space Cinema

Livorno – The Space Cinema

Montevarchi – Cine8

Montecatini Terme – Imperiale

Massa – Splendor

Pontedera – Cineplexx

Prato – Multiplex Omnia Center

Santa Croce sull’Arno – Lami

Sinalunga – UCI Cinemas

TRENTINO-ALTO ADIGE:

Bolzano – Cineplexx

Bolzano – UCI Cinemas

UMBRIA:

Corciano – The Space Cinema

Foligno – Supercinema

Perugia – UCI Cinemas

Terni – The Space Cinema

VENETO:

Arzignano – Chaplin

Conegliano Veneto – Cinergia

Legnago – Cinergia

Limena – The Space Cinema

Marano Vicentino – Starplex

Marcon – UCI LUXE

Rovigo – Notorious cinemas

San Giovanni Lupatoto – UCI Cinemas Verona

Silea – The Space Cinema

Verona – The Space Cinema

Vicenza – The Space Cinema

Vicenza – UCI LUXE Palladio

