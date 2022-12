Simon Pegg manda un messaggio a Nick Frost ed Edgar Wright: “Non è ora che ci riuniamo di nuovo?”

Simon Pegg, che già a settembre aveva voluto festeggiare i dieci anni dall’inizio delle riprese di La fine del mondo, ha deciso di mandare un messaggio ai suoi amici e colleghi Nick Frost ed Edgar Wright.

Postando un poster di Gary King, il suo personaggio ne La fine del mondo, Simon Pegg ha detto alle altre menti creative della trilogia del Cornetto che è arrivato nuovamente il momento di riunirsi.

Ecco, a seguire, il post:

L’ultima volta in cui il regista Edgar Wright ha collaborato con Simon Pegg e Nick Frost, con cui ha una solidissima relazione professionale e artistica fin dai tempi della serie Tv Spaced, è stata proprio in occasione di La fine del mondo, il capitolo finale della ben nota trilogia tematicamente collegata dalla presenza dell’iconico gelato.

Gli ultimi due lungometraggi diretti da Wright, Baby Driver (LEGGI LA RECENSIONE) e Ultima notte a Soho (LEGGI LA RECENSIONE), sono stati concepiti senza gli altri componenti del ben noto terzetto.

Simon Pegg e Nick Frost invece hanno collaborato insieme a Truth Seekers, riuscitissima serie horror proposta in esclusiva streaming su Amazon Prime Video e cancellata dopo solo una stagione per via dei bassi ascolti (sui quali la pressoché totale mancanza di promozione da parte di Amazon potrebbe aver influito non poco).

Nick Frost aveva commentato la notizia con un triste messaggio affidato a Instagram, messaggio che ha poi rimosso, ma che potete ancora leggere in questo nostro articolo.

Durante il primo lockdown del 2020, Frost e Pegg avevano anche ricreato “al contrario” una celeberrima scena di Shaun of The Dead.

FONTE: Simon Pegg su Instagram