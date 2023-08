Simon Pegg ed Edgar Wright non lavorano insieme da ben dieci anni, dal terzo capitolo della Trilogia del Cornetto intitolato La fine del mondo anche se il primo e Nick Frost hanno realizzato insieme la sfortunata serie Tv horror / mistery Truth Seekers che, malgrado il buon apprezzamento critico, non è stata mai rinnovata da Amazon che l’ha lasciata troncata col finale apertissimo della prima e unica stagione.

Durante la promozione stampa di Mission: Impossible 7, Simon Pegg, che già a dicembre del 2022 aveva mandato un chiaro messaggio agli amici Edgar Wright e Nick Frost dicendo loro che è arrivato il momento di una nuova collaborazione, è tornato a parlare della cosa motivando anche perché ora sia più difficile per loro trovare il tempo di lavorare insieme:

Abbiamo sempre realizzato insieme idee originali, anche se le abbiamo costruite attorno a generi esistenti o cose del ge. Edgar parliamo spesso di cosa fare in futuro. Nessuno di noi può credere davvero che siano passati 10 anni da la fine del mondo. Ma dato che le nostre carriere sono cambiate e non stiamo più seduti a scrivere film sugli zombie come facevamo prima, il vero problema adesso è sincronizzare i nostri impegni in un momento in cui possiamo sederci entrambi e scrivere un film. E poi ovviamente girarlo. Posso dire che non è una questione di ‘se’, ma di ‘quando’ faremo qualcosa, cosa che faremo perché abbiamo già cominciato a parlarne. L’anno scorso, Edgar è venuto a casa mia e abbiamo cominciato parlarne.