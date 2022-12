Simon Pegg ricrea una scena di Shaun of the Dead per augurarci buone feste e prendere in giro Tom Cruise

Simon Pegg ha deciso di ricreare – con l’ausilio di sua madre che ha filmato il tutto – una iconica scena di Shaun of the Dead con un doppio scopo: augurarci buone feste e prendere un po’ in giro l’amico e collega Tom Cruise.

Tom Cruise, qualche giorno fa, ha voluto augurare felici feste ai suoi follower postando il video di uno spettacolare stunt girato per Mission Impossible 8 – lo trovate in questa pagina – e così Simon Pegg ha deciso di fare qualcosa di analogo anche se decisamente meno rischioso rifacendo un riconoscibilissimo momento del primo capitolo della Trilogia del Cornetto.

Trovate il tutto direttamente qua sotto:

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!