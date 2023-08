Oltre ad essere apparso come co-protagonista in tutti i film della Trilogia del Cornetto di Edgar Wright, Simon Pegg è anche co-autore delle sceneggiature di Shaun of the Dead, Hot Fuzz e La fine del mondo insieme al poc’anzi citato regista.

Malgrado le molteplici richieste dei fan nel corso degli anni, sia Shaun of the Dead che Hot Fuzz non hanno mai avuto dei sequel e, in una intervista rilasciata prima dell’inizio dello sciopero degli attori, Simon Pegg ha illustrato il perché di questa cosa.

A rischio di deludere le persone, riceviamo molte richieste di creare sequel per tutti e tre quei film. Tuttavia per me è un impulso pigro delle persone quello che porta ad abbracciare ciò che è già familiare e accettare semplicemente la stessa cosa di nuovo. Sono molto lusingato da queste richieste e non c’è niente di più edificante che sentire persone dire: “Oh, vorremmo vedere di più”. Lo capisco! Ma ciò di cui abbiamo davvero bisogno sono nuove cose. Abbiamo bisogno di nuove idee. Abbiamo bisogno di essere sfidati. Sai, il mio preferito della Trilogia del Cornetto è La fine dl mondo perché è il meno amichevole con il pubblico. È il più oscuro dei tre. È il più impegnativo e amo l’idea di mettere il pubblico in una posizione in cui si senta un po’ a disagio e non è necessariamente avvolto dalla familiarità. Quindi, qualunque cosa faremo dopo, sarà sicuramente difficile.

Giusto ieri, abbiamo citato la parte d’intervista in cui Simon Pegg spiega l’approccio della sua nuova collaborazione con Edgar Wright di cui ha già cominciato a discutere insieme al filmmaker. Trovate tutti i dettagli in questa pagina!

FONTE: Discussing Film

