Simone Pegg conosce il segreto di Tom Cruise per mantenere la sua autorità sui set cinematografici. in una recente intervista con il Times, Pegg ha spiegato che al collega e amico non piace ammettere di aver sbagliato:

Se qualcosa va storto ed è colpa sua, lo nega senza problemi. Se qualcuno lo corregge, invece di scusarsi dice: “Sì” e poi mi fa l’occhiolino.

Ha poi proseguito spiegando:

Una volta ho messo di aver fatto una cazzata, e lui mi ha detto con un sorriso sardonico: “Simon, non farlo”. Mantiene la sua autorità senza mai prendersi le colpe”.

Ha poi parlato in generale della pressione e del fatto che Cruise sia sempre al centro dell’attenzione in luogo pubblico:

Al posto suo sarei così stressato, ma a lui sta bene. Capisce che è il prezzo da pagare per essere una stella del cinema. Forse è l’unica rimasta.

Ha poi concluso:

La gente ha tutte queste opinioni su di lui, tutto frutto di gossip, ma lui non fa nulla per combatterle. Quando sento la gente che parla della sua religione bizzarra e fa tutte queste ipotesi su chi sia lui come persona, io rispondo: “Lo sapete che rischia la sua vita per i suoi spettatori?””.

Rivedremo Tom Cruise e Simon Pegg insieme in Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte uno, che arriverà nei cinema italiani il prossimo anno con Eagle Pictures a luglio 2023.

