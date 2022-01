Prossimamente rivedremoin Mission: Impossible 7. Tuttavia, quale personaggio sarebbe disposto ad interpretare nuovamente?

In una recente intervista Slashfilm ha posto all’attore proprio questo quesito. Pegg ha quindi tirato in ballo il suo personaggio visto in La fine del mondo, ultimo capitolo della Trilogia del Cornetto di Edgar Wright:

Mi piacerebbe interpretare nuovamente Gary King di La fine del mondo perché mi è piaciuto molto come personaggio da interpretare. Io ed Edgar tendiamo a non soffermarci sul passato. Non facciamo sequel dei nostri film perché vogliamo mantenere tutto in movimento, fare cose diverse. La gente ci chiede sempre dei sequel e noi diciamo sempre di no. E penso che così sempre sarà, ma in uno scenario immaginario in cui realizziamo un sequel farei una sorta si seguito post-apocalittico di La fine del mondo con Gary in una landa selvaggia e inesplorata che combatte con i suoi amici.