Ieri a The View si sono celebrati i 30 anni di Sister Act 2 – Più svitata che mai, il sequel dell’iconico film degli anni ’90 con protagonista Whoopi Goldberg nei panni di Suor Maria Claretta, alias Deloris Van Cartier.

I festeggiamenti non potevano essere più emozionanti di così, con Goldberg che è tornata a indossare la tunica e il velo da suora, per dirigere il coro di studenti che, in una fantastica esibizione, ha cantato “Oh Happy Days’ e “Joyful Joyful” ricreando passo per passo e nota per nota le scene del film.

Non solo, tra i presenti c’erano anche Kathy Najimy (Suor Maria Patrizia) e Wendy Makkena (Suor Maria Roberta), ma anche Ryan Toby (Ahmal) che è tornato come voce solista di Oh Happy Days e si è unito al coro di ex membri del cast tra cui Sheryl Lee Ralph, Monica Calhoun, Alex Martin, David Kater, Frank Odell Howard, Dionna Nichelle, Jermaine Montell, Tanya Trotter, DeeDee Magno Hall, Ashley Thompson e Deondray Gossfield.

L’attrice, scoppiata in lacrime alla fine di Joyful Joyful, ha lodato il film dichiarando quanto ognuno di noi, in qualche modo, torna adolescente ogni volta che lo vede:

In tutto il mondo, e non importa quanti anni tu abbia, quando rivedi questo film torni ad avere l’età di quei ragazzi. Torni giovane e ti ricordi i bei tempi, magari ti ricordi di quanto fossi felice di non andare alla scuola cattolica. Ma poi ti fermi a pensarci e ti ricordi di quanto ti fosse dispiaciuto non andare alla scuola cattolica e non avere insegnanti come quelli nel film. Quindi, in ogni caso, sento che le persone si rispecchino molto in tutto questo e si sentano a casa qui.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social e su TikTok.

Classifiche consigliate