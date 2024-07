È di qualche giorno fa la notizia che dopo sette mesi colmi di incertezza, Paramount Global ha trovato come compratore la Skydance Media di David Ellison, casa di produzione con cui la major ha rapporti da molti anni realizzando franchise come Mission: Impossible, Star Trek e Top Gun: Maverick.

La notizia è stata colta molto positivamente a Hollywood, come da parte di Tyler Perry, che ha definito David Ellison “un esperto di avanzamento creativo e tecnologico necessario per affrontare il prossimo capitolo” e da Lee Child, che ha dichiarato che avere Paramount e Skydance “insieme sotto la guida di David mi rende molto felice“.

“Per quasi l’ultimo decennio ho avuto la fortuna di lavorare con entrambe le compagnie ad alcune delle opere più emozionanti della mia carriera” ha commentato John Krasinski. “Il fatto che adesso uniscano la forze mi assicura di poter continuare a lavorare con una famiglia cinematografica entusiasta e di incredibile talento“.

Alan Ritchson ha dichiarato che non potrebbe essere “più emozionato di questa fusione con la Paramount per quello che significherà sia per i narratori che per gli spettatori. Ho visto con i miei occhi il rapporto tra Skydance e i creativi, perciò si tratta di una vittoria per l’industria“.

Mark Wahlberg ha definito l’accordo “una vittoria per l’industria” e ha sottolineato di aver lavorato con David Ellison sia a The Family Plan che a “Balls Up, il mio secondo film con Skydance. David è uno straordinario cineasta e dirigente, sono sicuro che apporterà la stessa guida creativa alla Paramount, uno dei più storici studi di Hollywood“.

Anche Jane Fonda ha dato il suo supporto: “David crede profondamente nel potere della narrazione creativa e nei narratori creativi, e ha una competenza e una comprensione essenziale su come la tecnologia possa esaltare l’esperienza creativa. Questo è un connubio suggellato nel paradiso del cinema“.

Fonte

Classifiche consigliate