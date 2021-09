Il celebre autore di G.I. Joe e creatore di Snake Eyes, Larry Hama, ha parlato dei piani per il franchise in una recente intervista con Comicbookmovie

Ecco le sue parole:

L’idea era di spianare la strada a tutta una serie di cose da poter essere utilizzate nei seguiti. Ecco perché Scarlett e la Baronessa sono state inserite, non hanno un ruolo troppo attivo nella storia del film, ma sono presenti per rimandare all’universo più grande e al futuro. In un film com questo è importante fissare alcune cose in anticipo in modo tale da essere pronti per il futuro.