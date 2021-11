e Josstice League parla… Steppenwolf!

Fra marzo e maggio, Zack Snyder ha tenuto banco sulle pagine dei siti di spettacolo e intrattenimento di tutto il mondo visto che, nell’arco di poche settimane, sono arrivati in streaming sia la Zack Snyder’s Justice League che Army of the Dead (ECCO LA NOSTRA RECENSIONE) su Netflix.

Pellicole di cui abbiamo poi parlato – e continuiamo a farlo – anche nei mesi successivi, un po’ perché la Snyder Cut viene spesso e volentieri tirata in ballo dal fandom del regista appena se ne intravede la possibilità, un po’ perché, su Netflix, è poi arrivato il prequel/spin-off di Army of the Dead, Army of Thieves (LEGGI LA RECENSIONE).

Intervistato da ComicBook, l’interprete di Steppenwolf, Ciaran Hinds, ha avuto modo di dire la sua sulle due versioni del film, quella arrivata nei cinema e realizzata, all’85%, da Joss Whedon e la Snyder Cut appunto:

Non posso essere del tutto onesto perché non ho ancora visto la nuova versione di Zack, ma immagino che quella di Zack sia migliore perché è la storia che voleva plasmare, quella che aveva pianificato. Voleva avere tutti questi movimenti “tangenziali” in modo tale da farti capire bene il movimento del tutto. Per questo, quando è stato tagliato e ridotto a film molto più corto, buona parte del film non aveva senso, ma da quanto ho sentito, chi ha avuto modo di vedere la Snyder Cut l’ha apprezzata molto.

In occasione degli impegni stampa del regista per la promozione del film, abbiamo avuto modo d’intervistarlo in esclusiva web per l’Italia. Trovate la nostra chiacchierata con lui direttamente qua sotto:

