In una recente intervista con CB ha parlato del sequel di, le cui riprese dovrebbero cominciare a marzo a Vancouver.

L’attore non si è sbilanciato molto, ma ha ammesso:

So che il sequel si farà e che inizieranno presto a girarlo. Ma visto che sono una voce davanti a un microfono, non sono a conoscenza dei dettagli. Comunque sono emozionato, ho letto la sceneggiatura ed è bellissima.

Da The Illuminerdi apprendiamo inoltre che la Paramount avrebbe offerto il ruolo di Knuckles a Jason Momoa. Il sito sostiene che adesso spetta a Momoa se accettare o meno l’offerta.

Vi terremo aggiornati.

Con un budget di circa 85 milioni di dollari (escluse P&A) e un box office globale di 306 ottenuto poco prima della chiusura dei cinema di tutto il mondo causata dall’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus, Sonic – Il Film si è dimostrato un buon successo per la Paramount, motivo per cui la notizia di un sequel veniva data sostanzialmente come scontata.

Il sequel di Sonic – Il Film sarà prodotto da Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakaharac, mentre Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller fungeranno da produttori esecutivi.

Questa la sinossi ufficiale del primo film:

Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, SONIC – IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo. Il film, pensato per ragazzi e famiglie, vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, la moglie dello sceriffo Tom.

Del cast fanno parte Ben Schwartz (Sonic), Jim Carrey (Dr. Robotnik) e James Marsden (Tom Wachowski).

