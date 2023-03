Sono ancora vivo: Roberto Saviano alla regia del film d’animazione prodotto da MAD

È Variety ad annunciare che Roberto Saviano debutterà alla regia di un film d’animazione tratto dalla sua graphic novel Sono ancora vivo.

Il fumetto, illustrato da Asaf Hanuka (Valzer con Bashir) è pubblicato in Italia da BAO Publishing e racconta i 15 anni vissuti dal giornalista e attivista sotto scorta, da quando cioè venne pubblicato Gomorra.

Il film riprenderà le stesse illustrazioni di Hanuka: sarà una co-produzione internazionale tra Mad Entertainment e Lucky Red, la belga GapBusters e lo studio Sipur di Tel Aviv. La sceneggiatura è a cura di Saviano assieme ad Alessandro Rak, Filippo Bologna e Stefano Piedimonte.

“Il mio film è la storia di un ventiseienne condannato a morte da un’organizzazione criminale,” racconta Saviano sulle pagine di Variety. “È un ragazzo cresciuto in una terra dove, in una manciata di anni, la Camorra ha ucciso quattromila persone. Lui viene condannato a morte perché ha deciso di scrivere di ciò che vede attorno a sé. Quel ragazzo sono io. Sono ancora vivo è il film in cui ho deciso di riportare sullo schermo ciò che ho vissuto finora.”

La produzione verrà presentata questa settimana al forum Cartoon Movie a Bordeaux, in Francia, dove è uno dei nove candidati del premio Eurimages Co-Production Development.

Luciano Stella, a capo di Mad Entertainment (Gatta Cenerentola, The Walking Liberty), spiega che “l’obiettivo è quello di realizzare un film d’animazione con uno stile che attiri il pubblico generalista ma abbia anche una grande visione artistica”. Ivan Cappiello e Mario Addis si stanno occupando della produzione presso gli studi di Mad.