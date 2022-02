, durante la promozione stampa di Pam & Tommy, ha partecipato al celeberrimo format Hot Hones, occasione durante la quale ha potuto anche ricordare l’esperienza avuta con, la pellicola del 2015 diretta da Ridley Scott in cui ha recitato al fianco di Matt Damon e Jessica Chastain.

Sebastian Stan si è soffermato sulle riprese della spettacolare scena della tempesta marziana, quella che vediamo all’inizio della pellicola in seguito alla quale Mark Watney viene poi dato per morto sul pianeta rosso.

La star interprete del Soldato d’Inverno nel Marvel Cinematic Universe racconta:

Ridley Scott è uno dei filmmaker più grandi di tutti i tempi e la cosa straordinaria di quella scena è che l’ha girata con 10 macchine da presa. Nel video village dove stava seduto a seguire sui monitor… stava lì con gli occhiali 3D e aveva a disposizione 5 TV, uno per ciascuna macchina da presa, su cui controllare la scena. Stavamo girando nel mezzo di questa tempesta che era davvero una tempesta simulata e, per questo, ti sembrava di stare letteralmente lì in mezzo. Un’esperienza davvero incredibilmente immersiva che ha girato con talmente tanti angoli di ripresa differenti in maniera tale da farti essere nella scena al 100%. Ho pensato che non mi sarebbe mai più accaduto qualcosa del genere.

Caso vuole che noi di BadTaste siamo stati in visita sul set di Sopravvissuto – The Martian proprio nel giorno in cui, nel gigantesco teatro di posa dei Korda Studios, Sebastian Stan and co. stavano lavorando proprio a quella spettacolare scena del lungometraggio di Ridley Scott. Nel nostro Diario di viaggio della set visit scrivevamo:

Mettiamo piede sul set per mezzo di un’apertura nel tessuto – poi durante le varie interviste avremmo scoperto una cosa abbastanza ovvia, ovvero che si trattava di un gigantesco green screen alto almeno una ventina di metri – e ci ritroviamo improvvisamente nella notte marziana […] Considerati i 6000 metri quadrati dello Stage 6 sospetto che il diametro sia di qualche decina di metri. A illuminare la notte artificiale, un diffusore posto in alto sopra le nostre teste. E per in alto intendo qualcosa tipo “in cima a un palazzo da 5 piani”. Veniamo piazzati a una decina di metri sul lato sinistro della postazione di Ridley Scott e tentiamo di capire chi siano gli attori che si stanno riposando davanti a noi […] La scena che stanno per girare è estremamente importante: si tratta del passaggio in cui Mark Watney (Matt Damon) viene dato per disperso e morto dopo la furiosa tormenta marziana.

