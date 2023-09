Tim Ballard, la persona a cui è ispirato uno dei grandi successi dell’estate cinematografica americana, Sound of Freedom, è stato accusato di molestie da sette donne e sottoposto a indagini secondo quanto riporta un’inchiesta pubblicata da Vice.

Ballard è il fondatore di Operation Underground Railroad, un’organizzazione creata nel 2013 che ha come missione la lotta contro il traffico di minori. L’uomo, secondo quanto ha dichiarato a Vice l’organizzazione, ha rassegnato le sue dimissioni a giugno di quest’anno, e “ha preso definitivamente le distanze” da essa. Aggiunge Operation Underground Railroad: “La nostra organizzazione è impegnata nella lotta agli abusi sessuali e non tollera molestie o discriminazioni perpetrate da alcuno dei suoi membri”. Inoltre, sottolinea di aver ingaggiato uno studio legale indipendente per svolgere delle indagini accurate su tutte le accuse, ma per proteggere tali indagini e la privacy delle persone coinvolte non vuole rilasciare ulteriori commenti.

Ballard ha ispirato Sound of Freedom, ma non compare nei crediti né come sceneggiatore né come produttore, tuttavia ha calcato i red carpet in occasione del lancio nordamericano a giugno e del lancio internazionale ad agosto. Distribuito da Angel Studios, Sound of Freedom è diventato un vero fenomeno cinematografico anche per via della particolare campagna di promozione “dal basso” grazie alla quale gli spettatori, utilizzando un QR code presente nei titoli di coda, preacquistavano i biglietti da regalare ai futuri spettatori, con una sorta di reazione a catena virale. Circa 6.678 sostenitori hanno investito nel progetto, che ha raccolto oltre 180 milioni di dollari negli Stati Uniti.

