Giusto questa mattina vi mostravamo le prime foto di Lady Gaga a Roma : l’attrice e cantante è arrivata nella Capitale per girare, il film sull’omicidio di Maurizio Gucci nel quale interpreterà Patrizia Reggiani.

Nel frattempo, però, a Los Angeles si consumava una vicenda drammatica: Ryan Fischer, dog sitter e grande amico della Germanotta, è stato aggredito da due malviventi i quali hanno rapito due dei suoi tre bulldog francesi. L’uomo è stato ferito da un colpo di pistola al petto ma non è in pericolo di vita.

Secondo quanto riporta Entertainment Tonight, Lady Gaga sarebbe “fuori di sè” per quanto accaduto, e sarebbe estremamente preoccupata per le condizioni di salute del suo amico oltre che per il rapimento dei due cani. Avrebbe addirittura offerto mezzo milione di dollari perché le vengano restituiti in forma assolutamente anonima (ha anche diffuso sui media l’email a cui scrivere per la restituzione).

La polizia ha anche diffuso un video, che potete vedere qui sotto (attenzione: è piuttosto intenso), registrato dalla telecamera di sicurezza di un vicino e che mostra il momento dell’aggressione. Nel filmato si vede Fischer che viene affiancato da un’automobile, dalla quale scendono i due malviventi che iniziano a colpire il ragazzo. Si sente uno sparo e Fischer si accascia a terra: gli uomini rapiscono Koji e Gustav, mentre il terzo cagnolino, Asia, torna di corsa dal ragazzo.

Le forze dell’ordine stanno indagando, non è chiaro se i malviventi sapessero chi fosse il proprietario dei cani: i Bulldog Francesi sono piuttosto costosi ed è possibile che siano stati rubati per questo motivo.

I cani di Lady Gaga sono molto popolari tra i suoi fan, perché la popstar condivide spesso le loro immagini sui suoi social media. Asia è stata adottata nel 2014 e ha un suo canale su Instagram. Gustavo e Koji sono stati adottati nel 2016 e nel 2015.

Le riprese di House of Gucci inizieranno a breve per la regia di Ridley Scott e si svolgeranno a Roma, Firenze, Milano e sul Lago di Como. Nel cast anche Robert De Niro, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Adam Driver, Jack Huston e Reeve Carney.