Spider & Jessie: Mckenna Grace (Ghostbusters: Legacy) protagonista del film con al centro due orfane di una tossicodipendente

Deadline riporta che Mckenna Grace, interprete di Phoebe Spengler in Ghostbusters: Legacy (LEGGI LA RECENSIONE) , sarà la protagonista di Spider & Jessie, nuovo film di Dan Kay. Il cast comprende anche Jesse Williams, Jojo Regina, Dacre Montgomery (Stranger Things), Forrest Goodluck (Cherry), Fernanda Andrade (Moon Knight) and Malia Baker (The Baby-Sitters Club). La sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Kay insieme a Julia Keller; Grace e Williams sono anche produttori esecutivi.

Spider & Jessie segue le vicende di due sorelle scapestrate, Spider (Grace) e Jessie (Regina) che, dopo aver scoperto che la loro madre è morta per overdose, sono terrorizzate dall’idea di essere separate da un sistema di affidamento sovraccarico. Nascondono così il suo corpo, ma il capo della polizia locale, il consulente per la dipendenze della madre e il suo instabile ex fidanzato si avvicinano a scoprire la verità e le ragazze devono decidere fino a che punto sono disposte a spingersi per mantenere il loro segreto sepolto.

Grace ha dichiarato:

Sono molto grata di prendere parte a questa importante storia sulla dipendenza e su come essa influisca non solo sul tossicodipendente, ma anche su coloro che lo circondano. Ero consapevole della diffusione dell’uso di droghe e della dipendenza, ma facendo questo film ho capito meglio quanto sia grande il problema. Molti membri del cast e della troupe hanno condiviso le loro esperienze ed è straziante. Fare questo è più che fare un film, è creare e far parte di qualcosa che è più grande di noi.

Aggiunge il regista:

Da anni mi interessa raccontare storie sulla dipendenza e sull’epidemia degli oppiacei perché, come milioni di americani, ho visto in prima persona come questa malattia insidiosa non solo distrugge la vita del tossicodipendente, ma fa a pezzi il tessuto e le fondamenta della sua famiglia. Questo danno – il danno collaterale causato dalla dipendenza – mi ha spinto a raccontare questa storia straziante ma vitale sugli orfani degli oppiacei.

Oltre ad essere apparsa nel nuovo capitolo della saga di Ghostbusters, Grace ha ricevuto l’anno scorso una nomination agli Emmy come Miglior Guest Star in una serie drammatica per The Handmaid’s Tale, rendendola la più giovane attrice a essere candidata in questa categoria. Recentemente, l’abbiamo vista anche in Captain Marvel e in Tonya.

FONTE: Deadline