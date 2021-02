Le riprese del terzo film diprodotto dai Marvel Studios conalla regia sono in corso ormai da qualche mese e si concluderanno a marzo, e oggi finalmente sono state pubblicate le prime due immagini ufficiali.

A diffonderle sui social media gli attori Tom Holland (Peter Parker) e Jacob Batalon (Ned): ciascuno di loro ha anche annunciato un titolo ufficiale diverso per il film. Holland ha pubblicato un logotitolo con scritto Spider-Man: Phone Home, mentre Batalon ha pubblicato un logotitolo con scritto Spider-Man: Home-Wrecker. Sembra trattarsi di uno scherzo tra i due, in quanto nessuno dei due titoli al momento è confermato come quello ufficiale e soprattutto… sembrano giocare un po’ troppo con la parola Home (il primo è una citazione di ET!) dopo Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.

Nelle due immagini vediamo gli attori insieme a Zendaya (Mary Jane) in una località sconosciuta, e tutti e tre appaiono piuttosto sorpresi:

Le riprese di Spider-Man 3 sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

La produzione si sta svolgendo tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore di Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

Cosa ne pensate? Diteci come di consueto la vostra nei commenti qua sotto!