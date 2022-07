Giusto qualche ora fa, abbiamo riportato le considerazioni dell’ex avvocato dei Marvel Studios Paul Sarker secondo cui l’accordo per far sì che lo Spider-Man di Tom Holland resti nel Marvel Cinematic Universe non corre più alcun rischio e uno scenario di “divorzio temporaneo” come quello verificatosi alla fine dell’estate del 2019 è da escludere. Il motivo? La collaborazione fa comodo sia ai Marvel Studios che alla Sony e, se volete scoprire i dettagli della cosa, non dovete fare altro che cliccare qui.

Anche se ancora né i Marvel Studios né la Sony hanno diramato annunci ufficiali di sorta, sappiamo che secondo i vari rumour Tom Holland dovrà interpretare una nuova Trilogia di Spider-Man facente parte dell’MCU. E data l’importanza dell’Uomo Ragno nell’economia dell’Universo Cinematografico della Marvel è abbastanza agevole ipotizzare uno scenario come questo, anche in assenza di ufficialità.

Ufficialità che deve ancora arrivare perché, come rivela Jeff Sneider nella sua newsletter The Ankler, Tom Holland e la Sony starebbero ancora lavorando sul rinnovo del contratto relativo a Spider-Man.

Il giornalista spiega:

La Sony potrà anche non avere la panchina più grande in materia di franchise, ma ha saggiamente stipulato un accordo con i Marvel Studios per far sì che il suo personaggio principale, Spider-Man, stia nel Marvel Cinematic Universe, mossa questa che ha trasformato i film solitari del personaggio in lungometraggi da vedere. Anche se sono già in moto i vari piani per lo sviluppo di una nuova Trilogia di Spider-man con Tom Holland, non credo che abbia già firmato un contratto, quindi tutto resta ancora nel novero dell’ufficioso. Detto questo, sono certo che l’avere delle nuove avventure dell’Uomo Ragno con Holland sia una priorità per Tom Rothman e gli altri dirigenti della Sony, che fanno affidamento su di lui anche per il franchise di Uncharted.

Fonte: The Ankler