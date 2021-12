Spider-Man: No Way Home

Considerato chepare destinato a ravvivare il box office pandemico più di quanto abbiano fatto nei mesi scorsi blockbuster come Fast & Furious 9 e No Time to Die, pare già lecito sospettare che la “storia d’amore” fra i Marvel Studios e la Sony Pictures sia destinata a proseguire.

D’altronde, a prescindere dagli eventuali aggiornamenti sui rinnovi di contratti e partnership, basta già la scena post-crediti di Venom: la furia di Carnage (LEGGI LA RECENSIONE) a farci capire che qualcosa di grosso bolle, effettivamente, nel pentolone di Kevin Feige, Amy Pascal e gli alti papaveri della Sony.

Qualche giorno fa è stata proprio la storica produttrice a spiegare che la Sony e i Marvel Studios hanno già trovato una quadra per restare partner e lavorare a una nuova Trilogia di Spider-Man, una notizia che ha colto alla sprovvista lo stesso Tom Holland che si è ritrovato a commentare la cosa con una certa discrezione.

Intervistata da Variety sul red carpet della premiere mondiale del film a Los Angeles – ecco il contributo su Twitter – Amy Pascal ha cercato di raffreddare gli animi:

Fintanto che [Tom Holland, ndr.] vorrà fare dei film di Spider-Man, noi faremo film di Spider-Man. Io sono una produttrice e penso che si possa sempre trovare una maniera di fare le cose.

Poi quando il giornalista di Variety le chiede “Pensi che rivedremo Tom Holland nei panni di Spider-Man” prosegue:

Non farmi finire di nuovo nei guai! Se potrò fare a modo mio lo faremo.

Da Comic Book arrivano invece le dichiarazioni di Tom Rothman circa il futuro dello Spider-Man di Tom Holland post No Way Home:

Non ci sono ancora piani specifici. Ma [il rapporto coi Marvel Studios, ndr.] è basato sulla reciprocità. Noi ne prestiamo uno, loro ce ne prestano uno, ed ecco come è finito nel nostro film Benedict Cumberbatch, quindi abbiamo un altro prestito da restituire. Ma quello che vi posso dire – e lo scoop sta tutto qui semmai – e che le nostre compagnie hanno una relazione professionale fantastica ed è speranza reciproca che tutto possa proseguire in questa maniera. Però davvero al momento non c’è ancora nulla di definitivo fondamentalmente perché dobbiamo vedere cosa accade con questo film.

