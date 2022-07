Spider-Man: No Way Home al cinema in edizione estesa anche in Italia, svelata la data d’uscita

Spider-Man: No Way Home

Con 1,9 miliardi incassati in tutto il mondo, Spider-Man: No Way Home si è rivelato uno straordinario successo per la Sony Pictures.

Come noto dal mese scorso, la compagnia sembra interessata a portare la cifra un po’ più in alto visto che ha già annunciato che dal 2 settembre il film tornerà nei cinema di in edizione estesa.

Se negli Stati Uniti e nel Regno Unito quella che è stata intitolata come “Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version” arriverà a inizio settembre, nel nostro paese arriverà con qualche giorno di ritardo.

Pochi minuti fa lo studio ha infatti annunciato che il film tornerà al cinema in Italia il 18 settembre.

Spider-Man: No Way Home è uscito il 15 dicembre nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate?

