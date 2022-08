Spider-Man: No Way Home, Jamie Foxx svela di aver quasi spoilerato i grandi ritorni del film

Spider-Man: No Way Home

Durante la promozione di Day Shift – A caccia di vampiri, su Netflix dal 12 agosto, Jamie Foxx ha parlato di Spider-Man: No Way Home e della segretezza attorno al progetto.

L’attore ha svelato a Cinemablend che il primo giorno di set ha quasi spoilerato i due grandi ritorni della pellicola di Jon Watts:

Ho fatto quasi saltare tutto. Appena arrivato sul set c’erano i tre Spider-Man, ho preso il cellulare e ho detto: “Venite, ragazzi, stiamo per andare in diretta!”. Qualcuno si è tuffato su di me come se fossi un incendio.

Ha poi aggiunto:

Hanno svolto un ottimo lavoro con la segretezza, è servita per riportare la gente al cinema.

Quello che l’attore ha omesso nel suo racconto è che a ottobre 2020 pubblicò una fan art confermando il suo ritorno nel film e alludendo alla presenza di ben tre Spider-Man. Inutile dire che il post venne poi rimosso.

Spider-Man: No Way Home tornerà al cinema in Italia in edizione estesa il 18 settembre.