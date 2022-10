Gli spiriti dell’isola: Colin Farrell racconta le sue disavventure con gli animali sul set del film

Sul set di Gli spiriti dell’isola [LEGGI LA RECENSIONE] nuovo film di Martin McDonagh per il quale ha vinto la Coppa Volpi al Festival di Venezia come Miglior Attore, Colin Farrell ha avuto a che fare con diversi animali, e l’esperienza non è stata delle migliori. In un’intervista con Empire, l’attore ha raccontato quando accaduto con l’animale da compagnia del suo personaggio, l’asino Jenny:

Jenny è stata difficile. Era il suo primo film, ma si comportava come se fosse il centesimo. Era un po’ troppo stanca. Un po’ spossata. Ho scoperto che non le piaceva che le toccassero il naso. Mi ha dato un calcio sul ginocchio. Ma è stata colpa mia. Mi sono avvicinato troppo a lei.

Farrell se l’è cavata meglio con un altro animale, il cavallo Minnie, ma si è dimostrato altrettanto sfortunato con una co-star canina:

Minnie è stata fantastica. Ha dimostrato che non esistono parti piccole, ma solo attori piccoli. E il cane di [Gleeson]! Sono stato morso dal suo cane del c*zzo! Ho ancora la cicatrice. L’asino mi ha dato un calcio, il cane mi ha morso….

Empire ha anche pubblicato una foto esclusiva dell’attore con Jenny, che potete vedere di seguito:

Vi ricordiamo che il film uscirà nelle nostre sale a febbraio e che trovate tutte le informazioni a riguardo nella nostra scheda.

