Per onorare il successo in sala dila Nickelodeon ha pubblicato in rete un divertente artwork dirivelando che anche la nota spugna di mare esegue i suoi stunt, proprio come Tom Cruise.

Potete vedere il post qua sotto:

Trovate tutte le informazioni sul nuovo film con Tom Cruise, Top Gun: Maverick, nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Nickelodeon