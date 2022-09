La sposa di Chucky: Brad Dourif e Jennifer Tilly sul momento preferito in assoluto

In occasione della partecipazione a una conferenza per la Television Critics Association dedicata alle serie tv, Brad Dourif e Jennifer Tilly hanno parlato di La sposa di Chucky, il film di Ronny Yu del 1998.

I due hanno parlato nello specifico del momento preferito della serie:

La notte fortunata di Chucky. Ero sconvolto. Quando Chucky ha fatto sesso non mi aspettavo di rimanere sconvolto, ma ero a bocca aperta e divertito allo stesso tempo. È stato bello lavorare con Jennifer visto che fino ad allora avevo lavorato da solo.

Tilly ha poi aggiunto:

Fu davvero divertente perché io e Brad eravamo in due postazioni adiacenti, perciò improvvisavamo completamente. “Hai della gomma?” chiedevo e poi Brad improvvisava: “Gomma? Sono tutto di gomma!”, E poi facevano sesso non protetto, cosa che conduceva a una gravidanza inattesa e quindi a una lezione per i bambini… il sesso tra bambole è diverso dal sesso vero, ma può essere davvero spassoso, specialmente con Brad.