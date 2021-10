Ci siamo: il nuovo cinema(BG) verrà finalmente inaugurato mercoledì 27 ottobre, e noi di BadTaste.it saremo presenti in qualità di media partner di ARCADIA Cinema, aggiornandovi sull’apertura della nuova struttura realizzata dalla famiglia Fumagalli e ospitata nello shopping center

Mercoledì vi offriremo tutti i dettagli sul cinema, l’inaugurazione avverrà con la proiezione a inviti di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti presentato al Festival di Venezia e in uscita nei cinema di tutta Italia il 28 ottobre.

Il nuovo ARCADIA Stezzano continua nel solco dell’innovazione e della massima qualità segnato da strutture come ARCADIA Cinema di Melzo (MI), ARCADIA Bellinzago (MI) e ARCADIA Erbusco (BS). Sarà il primo cinema in Italia con due sale Premium Large Format e impianto audio Dolby Atmos – Meyer Sound, e il primo cinema in Italia con proiezione 4K Laser e il massimo comfort in tutte e 7 le sale.

Seguiteci sui social e sul sito mercoledì quando torneremo con tutti gli aggiornamenti! Per tutte le informazioni vi invitiamo a seguire il sito Arcadiacinema.com!