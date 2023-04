Nonostante alla Star Wars Celebration siano stati annunciati ben tre nuovi film della saga e nonostante la presenza sul palco di Kathleen Kennedy, la presidente della Lucasfilm, e dei e delle filmmaker che si occuperanno di questi lungometraggi del post saga degli Skywalker, James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy (documentarista e attivista, e regista di Ms. Marvel), non sono state fornite indicazioni precise sugli slot di uscita di queste opere ancora senza titolo. L’unica “bomba” sganciata è quella relativa al ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey nello Star Wars di Sharmeen Obaid-Chinoy. La storia di questo film sarà ambientata 15 anni dopo la fine di L’ascesa di Skywalker e vedrà Rey impegnata a ricostruire l’Ordine Jedi.

Già da tempo sappiamo che le intenzioni della Lucasfilm sono quelle di portare un nuovo Star Wars al cinema nel dicembre del 2025 (e secondo alcune indiscrezioni, la permanenza di Kathleen Kennedy alla guida della compagnia potrebbe dipendere proprio dal rispetto o meno di queste tempistiche). Ma sappiamo anche che, nonostante il successo e la popolarità della saga siano ora garantiti dai vari progetti televisivi collegati al franchise, The Mandalorian su tutti, i passi falsi di Solo: a Star Wars story e L’ascesa di Skywalker, hanno messo sul chi vive lo storico studio fondato da George Lucas e ora di proprietà della Disney. Disney e Lucasfilm hanno convenuto che, per Guerre Stellari, un approccio in stile Marvel Cinematic Universe potrebbe non essere quello più indicato.

Secondo delle indiscrezioni pubblicate dall’Hollywood Reporter a margine della Star Wars Celebration Europe, la pellicola in uscita nel 2025 potrebbe essere proprio quella con Daisy Ridley. Sulle pagine del magazine possiamo leggere:

Una fonte ci dice che, idealmente, la Lucasfilm vorrebbe tornare nei cinema nel 2025 con il film focalizzato su Rey a cui farebbe seguito, l’anno successivo, quello di Filoni anche se nulla è ancora stabilito a causa delle tempistiche dei vari show dell’universo di Mandalorian concepiti per Disney Plus.

Chiaramente, la situazione è ancora decisamente fluida e in via di definizione anche se, effettivamente, ha senso che la Lucasfilm possa puntare a realizzare per prima la pellicola con Daisy Ridley. Da una parte c’è l’ovvia necessità di proseguire il discorso di capitalizzazione – narrativa e non solo – dei nuovi personaggi introdotti con la Nuova Trilogia. Piaccia o meno, la storia degli ultimi tre capitoli è comunque canone e, in un modo o nell’altro, il futuro appartiene ai personaggi che l’hanno popolata. C’è poi da considerare che James Mangold, una volta terminati gli impegni promozionali per Indiana Jones 5, dirigerà per la Searchlight (e quindi sempre per Disney) Going Electric, il biopic su Bob Dylan interpretato da Timothée Chalamet che doveva essere girato tempo fa e che, a causa del Covid, è stato rimandato. Come vi abbiamo spiegato qualche settimana fa, si tratta di un progetto che Mangold intende ancora portare a compimento (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Dave Filoni, dal canto suo, è bello impegnato nel coordinare tutti i vari progetti di quello che ormai viene convenzionalmente definito come “Mandoverse” ed essendo il suo film concepito come un crossover evento fra The Mandalorian, The Book of Boba-Fett e Ahsoka bisognerà, appunto, vedere come intende sviluppare le varie serie di Disney Plus e le relative interconnesisoni.

Vale la pena notare quanto segnalato dall’Hollywood reporter sul film di Sharmeen Obaid-Chinoy: è quello a essere nella fase più avanzata di sviluppo, nonché quello di cui si sta occupando, a livello di sceneggiatura, Steven “Peaky Blinders” Knight, chiamato a sostituire il dimissionario Damon Lindelof.

Chiaramente, vi terremo aggiornati.

