Nonostante le polemiche del tempo su Jar Jar Binks, nonostante le tante prese in giro subite nel corso degli anni, in primis dai Simpson, Star Wars: la minaccia fantasma ha ottenuto un primato non indifferente in streaming.

In un articolo di Variety pubblicato nel corso del week-end focalizzato sui 25 anni di Star Wars: la minaccia fantasma, viene segnalato in un passaggio del pezzo che l’Episodio I è il film della saga più visto di tutti in streaming su Disney+. Come sottolineato anche dal popolare magazine, si tratta dell’ulteriore attestazione di quanto la Trilogia prequel sia stata fondamentale per la generazione che è stata bambina o pre-adolescente a cavallo fra il 1999 e il 2005.

Restando in tema “prese in giro a Star Wars” qua sotto trovate un mix, pubblicato anni fa dal canale YouTube ufficiale di Disney+, in cui vengono raccolte alcuni dei migliori sketch dell serie che hanno, come “vittima” proprio Guerre Stellari (che nella serie di Matt Groening è stata ribattezzata Cosmic Wars).

