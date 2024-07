Stephen King ha visto MaXXXine, terzo capitolo della trilogia X di Ti West con Mia Goth e ne è rimasto particolarmente colpito.

Ha espresso tutto il suo entusiasmo sul suo profilo di X:

MaXXXine è magnifico.

Ecco il post dell’autore:

MaXXXine is terrific. — Stephen King (@StephenKing) July 4, 2024

Prodotto sempre da A24, che nel cinema di genere ha realizzato, oltre i due precedenti film della trilogia, Hereditary – le radici del male, Midsommar, The Witch e The Lighthouse, ed è reduce dal recente successo di Talk to me, MaXXXine promette di essere la degna conclusione, carica di emozioni forti, per tutti i fan della saga e per nuovi curiosi spettatori, ricreando le atmosfere vintage dell’America anni ’80, garantendo sangue, sesso e rinnovando l’omaggio ai film d’autore di genere (Hitchcook e Dario Argento solo per citarne alcuni).

MaXXXine sarà nelle sale cinematografiche dello stivale a partire dal 21 agosto distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy.

