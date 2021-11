è morto. Uno dei giganti di Broadway, da molti considerato tra i più grandi compositori e parolieri della seconda metà del ventesimo secolo (e tra i pochi abili sia di scrivere musiche che testi), si è spento a 91 anni a Roxbury, Connecticut. A confermare la sua scomparsa, definita “improvvisa”, il suo avvocato F. Richard Pappas: giusto ieri aveva celebrato il Ringraziamento con gli amici e col marito Jeffrey Romley.

La morte di Sondheim arriva a pochissimi giorni dal debutto nei cinema americani di West Side Story, nuovo adattamento cinematografico diretto da Steven Spielberg del musical di Leonard Bernstein, di cui proprio lui fu paroliere. Negli anni cinquanta fu paroliere anche di un altro straordinario musical, Gypsy: a Musical Fable. Suoi sono musical indimenticabili come Company (1970), A Little Night Music (1973), Sweeney Todd (1979), Merrily We Roll Along (1981), Into the Woods (1986), per citarne alcuni. Molti sono stati adattati in film di successo.

Nella sua lunghissima carriera Sondheim ha scritto anche diverse colonne sonore originali; nel 1991 ha vinto l’Oscar per la migliore canzone grazie a Sooner or Later di Madonna per il film Dick Tracy. È stato autore di una sola sceneggiatura, assieme ad Anthony Perkins (che fu suo compagno): Un rebus per l’assassino, consigliato da Edgar Wright nel suo memoriale su Twitter. Sunday in the Park with George vinse invece il premio Pulitzer nel 1985. Nel 1993 ha ricevuto il premio alla carriera del Kennedy Center, nel 2015 la Medaglia Presidenziale della Libertà. Infine, dopo il gran numero di Tony vinti dai suoi musical, nel 2008 vinto il Tony alla carriera. Nel 2010 l’Henry Miller Theater è stato rinominato in suo onore.

Qui di seguito trovate una serie di canzoni tratte dai suoi musical e dalle sue opere, il consiglio che vi diamo, però, è di recuperare i lavori di questo grandissimo autore che ha lasciato un segno indelebile nella forma moderna del musical.