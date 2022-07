Recentemente Steve Carell ha confermato a ET Online, che lavorerà nuovamente con il collega e amico John Krasinski (i due hanno condiviso il set dell’amata serie televisiva The Office) per il film Imaginary Friends (If).

Carell ha infatti dichiarato:

Beh, non ho ancora iniziato a lavorare con lui al film, ma non vedo l’ora. Prevedo solo gioia e divertimento. Voglio dire, lui è il migliore ed è anche un grande regista.

Inizialmente intitolato Imaginary Friends (nonostante le iniziali siano rimaste), il film sarà scritto, diretto e interpretato proprio da Krasinsky, che lavora al progetto da diversi anni. Nel cast troveremo anche Alan Kim (Minrari), Cailey Fleming (The Walking Dead) e Louis Gossett Jr. (Roots) che affiancheranno Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge e Fiona Shaw.

Il progetto, descritto come una sorta di Dott. Dolittle, segue le vicende di un uomo che ha la capacità di vedere e di interagire con gli amici immaginari delle altre persone. Il suo compito sarà quello di fermare quante più “entità” possibili prima che queste si abbandonino abbracciando il “lato oscuro”.

Le riprese di Imaginary Friends dovrebbero partire a breve in vista di una data d’uscita fissata al 17 novembre 2023.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!