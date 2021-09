Qualche giorno fa, Steve-O e Wee-Man, due celebrità del team di, hanno partecipato come ospiti a Truth or dare, programma spin-off del canale YouTube Hot Ones.

È stato proprio in quell’occasione che Steve-O e Wee-Man hanno elencato tre pericolosissimi stunt di Jackass che non sono mai stati resi pubblici, ufficialmente, nello show o nei film. Tre stunt che hanno tutti, come protagonista, il volto più noto del franchise: Johnny Knoxville.

Uno si chiamava “la scatola giù per le scale”. Nello stunt, Johnny Knoxville veniva chiuso con del nastro adesivo all’interno di uno scatolone pieno di cuscini che veniva poi fatto rotolare giù da una linghissima scalinata di cemento. In un altro, la star, con addosso un giubbotto antiproiettile, si doveva far sparare addosso con una calibro 38 Smith & Wesson, una performance con cui anche il cameraman che doveva riprendere il tutto non voleva avere nulla a che fare.

L’ultimo aveva a che fare con un investimento. Chiaramente non finanziario, ma automobilistico:

Quando diceva “Sono Johnny Knoxville e sto per essere preso sotto da una macchina”. Arrivava la macchina e lui rotolava sopra al parabrezza e lungo tutta la vettura. Poi ricordo che gli hanno chiesto “Ma come ti è venuto in mente di farti prendere sotto da una macchina”, la sua risposta fu “Mi sono messo addosso due paia di jeans in maniera di essere più sicuro”.

Il franchise di Jackass al cinema, iniziato nel 2002 con Jackass: The Movie, ha con il tempo incassato in tutto il mondo oltre 335 milioni di dollari.

Jeff Tremaine ha diretto tutti e tre i primi film più lo spin-off di Nonno cattivo.

Vi ricordiamo che, recentemente, la Paramount ha deciso di rimandare al 2022 tutte le sue pellicole più attese, compreso Jackass Forever. Il film non arriverà più nelle sale il 22 ottobre 2021, bensì il 4 febbraio 2022.