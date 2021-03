ha scelto il suo prossimo progetto dopo: il leggendario regista dirigerà un nuovo film in parte ispirato alla propria vita e ai suoi anni di crescita in Arizona.

Stando a quanto annunciato dall’Hollywood Reporter, si tratterà di un progetto scritto assieme a Tony Kushner, sceneggiatore con cui ha già condiviso esperienze come Munich e Lincoln.

Il regista dovrebbe essere in trattative con Michelle Williams per affidarle un ruolo di spicco mentre pare che sia cominciata la ricerca di un giovane attore che interpreti il personaggio protagonista (che non si chiamerà Steven). La storia sarà in parte ambientata a Phoenix, in Arizona, dove è cresciuto il regista.

Le riprese partiranno, se tutto andrà secondo i piani, a luglio, mentre il film uscirà nel 2022.

È di pochi giorni fa la notizia che Il Talismano, romanzo fantasy di Stephen King e Peter Straub, diventerà una serie tv prodotta da Steven Spielberg e dai fratelli Duffer. Lo show sarà prodotto da Netflix insieme alla Amblin Television e ai Paramount Television Studios. Potete scoprirne di più cliccando qui.

