Stray: lo sceneggiatore di John Wick per l’action movie della Paramount

Secondo quanto riportato da Variety la Paramount Pictures avrebbe ingaggiato Derek Kolstad, sceneggiatore di John Wick, per scrivere lo script di un nuovo action movie intitolato Stray.

Sebbene il progetto non abbia ancora un regista, ha però un protagonista, ovvero Kyle Allen (Masters of the Universe).

Akiva Goldsman e Greg Lessans produrranno il lungometraggio attraverso la Weed Road Pictures. Mentre Kolstad lo farà attraverso la Tradecraft.

