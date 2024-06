A inizio aprile scrivevamo dell’accordo siglato fra la Legendary e la Capcom per lo sviluppo di una serie di progetti cinematografici e televisivi collegati al leggendario franchise videoludico di Street Fighter, la ben nota serie di videogiochi di genere beat’em up (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora però arriva la notizia relativa all’abbandono della regia del film di Street Fighter da parte di Danny e Michael Philippou, autori e registi del fenomeno horror della scorsa stagione, Talk to me.

Il problema, come spesso avviene a Hollywood e dintorni, è imputabile alle agende delle parti coinvolte. La Legendary e la Capcom volevano cominciare al più presto i lavori sul nuovo adattamento della popolare IP, ma Danny e Michael Philippou volevano invece dare la precedenza a Bring Her Back, il loro nuovo lungometraggio che, come Talk to me, verrà realizzato insieme alla A24.

Tutto da rifare quindi. Vi terremo aggiornati.

FONTE: The Hollywood Reporter

