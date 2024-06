Qualche mese fa Universal Destinations & Experiences, la divisione di parchi a tema di Comcast NBCUniversal, ha annunciato di aver acquisito un enorme dito appena fuori dalla città di Bedford (a nord-ovest di Londra) con l’obiettivo di realizzare il primo parco Universal in Europa.

Ora l’azienda sta conducendo studi di fattibilità e due diligence, ed entro la fine dell’anno prenderà una decisione definitiva, ma nel frattempo ha suggerito che l’apertura di un parco e resort nel Regno Unito creerà benefici economici sopra i 53 miliardi di dollari per il paese. Per la precisione, secondo il rapporto, il contributo economico sul territorio sarà di oltre 37 miliardi di dollari durante il periodo di costruzione e i primi 20 anni di funzionamento. A questo si aggiungono circa 15 miliardi di dollari in ritorni fiscali netti. I posti di lavoro creati potrebbero arrivare a 20.000 durante la costruzione e 8.000 una volta che il sito sarà operativo. Una volta aperto, il parco potrebbe diventare una delle attrazioni più visitate del Regno Unito, attirando milioni di visitatori.

“Mentre continuiamo a lavorare a stretto contatto con Universal e loro prendono una decisione sul progetto, c’è un forte sostegno in tutto il Borough, evidenziato dal recente sondaggio di Universal, poiché i residenti e le imprese riconoscono i benefici trasformativi che potrebbe avere”, ha dichiarato il sindaco di Bedford.

Page Thompson, Presidente dei Nuovi Progetti di Universal Destinations & Experiences, ha aggiunto a Sky News: “Un parco a tema e resort di classe mondiale di Universal ha il potenziale per generare miliardi di benefici economici per il Regno Unito, creando migliaia di posti di lavoro di alta qualità e attirando milioni di nuovi visitatori nel paese. I nostri piani per la fase uno consistono in un parco a tema, un hotel con 500 camere e un’area ristorazione che le persone possono visitare anche senza biglietto per il parco a tema. Il nostro intento è che questo parco sia aperto 365 giorni all’anno, proprio come tutti i nostri altri grandi parchi a tema. Abbiamo una serie di eventi speciali, come le nostre Halloween Horror Nights e feste di carnevale… e questo ci permette di attrarre persone durante tutto questo periodo.”

Ricordiamo che al momento UDX gestisce cinque parchi a tema: Universal Orlando Resort, Universal Studios Hollywood, Universal Studios Japan, Universal Beijing Resort e Universal Studios Singapore.

Fonte: BedfordIndipendent

