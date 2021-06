Comicbook segnala un interessante leak collegato al parco delloche verrà prossimamente inaugurato nella prefettura di Aichi. Durante una conferenza stampa del governatoriato della prefettura citata, è stato mostrato un concept dell’area che, nel parco dello, sarà dedicata alla mascotte della casa di produzione, Totoro.

Potete vederlo direttamente qua sotto.

Nel corso della conferenza stampa è stato anche svelato che nel parco sarà anche ammirabile la casa della strega di Aya and the Witch e una replica di circa sei metri di lunghezza della Air Destroyer Goliath, la nave volante di Laputa – Castello nel cielo (天空の城ラピュタ Tenkū no shiro Rapyuta). Considerato che l’originale è lunga circa 348 metri, mantenere la scala 1:1 sarebbe stato alquanto complicato.

Stando alle informazioni note finora, le prime tre aree che verranno inaugurate sono chiamate: Seishun no Oka (“Collina della gioventù”), Ghibli no Osouko (“Magazzino Ghibli gigante”) e Dondoko Mori (“Foresta Dondoko”). Circa un anno dopo, è prevista l’apertura di ulteriori due zone chiamate Mononoke no Sato (“Villaggio Mononoke”) e Majo no Tani (“Valle della strega”), ma, in programma, ce ne sono altre ancora ispirate a opere quali I sospiri del mio cuore, Il mio vicino Totoro, Principessa Monoke, Kiki – Consegne a domicilio e Il castello errante di Howl.

Potete scoprire ulteriori dettagli in questo nostro vecchio approfondimento.

Il mio vicino Totoro, la sinossi del film Studio Ghibli:

La storia, ambientata negli anni ’50, racconta l’indimenticabile estate vissuta dalle sorelle Satsuki e Mei (la prima di 11 anni e la seconda di 4), trasferitesi assieme al padre a Matsu no Gô, un piccolo villaggio di campagna circondato da foreste, campi coltivati, fiumi e molte risaie, lontanissimo dagli stereotipi del Giappone supertecnologico, per stare più vicine alla madre, ricoverata in ospedale per una malattia. La piccola Mei, dopo aver esplorato la casa e i dintorni, s’imbatte in un piccolo e curioso animaletto bianco con due buffe orecchie:seguendo le sue tracce, giunge ad un altissimo albero di canfora al cui interno vive Tororo, lo spirito dei boschi.

