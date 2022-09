Studio Ghibli: nuove immagini del parco a tema che aprirà a novembre in Giappone

Lo Studio Ghibli ha diffuso in rete alcune immagini e un nuovo video del parco a tema in apertura a fine anno in Giappone.

Potete ammirarle qui di seguito assieme anche a un video:

Il parco a tema dedicato ai mondi dello Studio Ghibli prenderà vita in Giappone il 1° novembre 2022 presso l’Aichi Expo Memorial Park di Nagakute. Il parco, come noto, si dividerà in cinque aree, due delle quali apriranno solamente nel 2023 (qui i dettagli).

Cosa ne pensate di queste immagini? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto

Fonte: Timeout