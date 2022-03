Lo stesso profilo Twitter dello Studio Ghibli ha diffuso in rete alcune immagini di una delle attrazioni che saranno presenti nel parco a tema in apertura a fine anno in Giappone.

Si tratta di una delle prime attrazioni che fungeranno anche come entrata nel parco. La sua estetica sembra richiamare quella steampunk vista anche in Il Castello del Cielo. Il nome della ride, già visitabile gratuitamente, è “Elevator Tower”

Il parco a tema dedicato ai mondi dello Studio Ghibli prenderà vita in Giappone il 1° novembre 2022 presso l’Aichi Expo Memorial Park di Nagakute. Il parco, come noto, si dividerà in cinque aree, due delle quali apriranno solamente nel 2023 (qui i dettagli).

FONTE: Studio Ghibli Twitter