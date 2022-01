LEGGI ANCHE – Gli auguri di buon anno dello Studio Ghibli, che aggiorna sui progetti in cantiere

, lo storico film prodotto dallo Studio Ghibli di Hayao Miyazaki, è stato di recente trasmesso in Giappone e per l’occasione l’emittente televisiva ha svelato una serie di curiosità sul film in collaborazione con lo studio.

Rispondendo alle domande dei fan, come riportato da Comicbook, Studio Ghibli ha rivelato che il titolo originale era “Sen no Kamikakushi” prima di quello scelto alla fine “Sen to Chihiro no kamikakushi” (lett. “La sparizione causata dai kami di Sen e Chihiro). Ha poi svelato che il parco a tema che aprirà quest’anno conterrà una ricreazione dell’iconico tunnel del film.

Tra le altre curiosità è stato precisato che il film non è stato realizzato con l’intento di essere apprezzato “all’estero”, anche se alla fine è stato effettivamente così, e che l’idea è che Chihiro sia rimasta bloccata nella dimensione magica per circa tre giorni in totale.

A:鈴木さんは、三日説を唱えています。

お父さんとお母さんが、何事もなかったように車に乗り込む時、車の中は埃だらけになっていますので、トンネルのあちらとこちらでは、時間の経過が違うのかもしれませんね。 — スタジオジブリ STUDIO GHIBLI (@JP_GHIBLI) January 7, 2022

Intanto dal profilo ufficiale dello Studio Ghibli giunge una richiesta d’aiuto: la gomma da cancellare elettrica di Hayao Miyazaki si è rotta.

La gomma da cancellare elettrica tanto apprezzata da Miyazaki che ha usato per tanti anni si è rotta. Gli è stato detto che è fuori produzione. Non ha batterie, si carica attraverso un perno e non con dei cavi. Si può fare qualcosa? Se siete a conoscenza di oggetti simili, vi preghiamo di contattarci!

