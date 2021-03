La Paramount Home Entertainment celebrerà il 10° anniversario dicon l’edizione 4K del film.

Il film, scritto e diretto da J.J. Abrams e arrivato nelle sale nel 2011, sarà disponibile in questa nuova edizione negli Stati Uniti dal 25 maggio.

Nell’estate del 1979, un gruppi di amici in una piccola cittadina dell’Ohio è testimone di un incidente ferroviario mentre sta girando un film in super 8 nei pressi del luogo del disastro. Subito i ragazzi sospettano che l’incidente non sia stato tale e, subito dopo, strane sparizioni e misteriosi eventi iniziano ad avere luogo nella loro città. Lo sceriffo locale cercherà di vederci chiaro, scoprendo qualcosa di molto più spaventoso di quanto non avessero osato immaginare.