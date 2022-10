Super Mario Bros: una linguista spiega il problema con la voce di Chris Pratt

Abbiamo già abbondantemente parlato sia del primo trailer di Super Mario bros. Il Film, il lungometraggio animato targato Illumination in arrivo il prossimo anno nelle sale, che delle polemiche scaturite per la performance vocale di Chris Pratt, chiamato a fornire la voce originale del baffuto idraulico (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Screen rant riporta ora quanto segnalato in una nota stampa dell’App linguistica Preply in cui viene riportata l’osservazione fatta dall’esperta Amy Pritchett che offre la sua lettura di quello che è accaduto online col feedback ricevuto dalla voce di Chris Pratt dopo il debutto del trailer di Super Mario Bros.:

Con le ricerche sull’accento di Mario aumentate dell’838% nella scorsa settimana, è palese constatare che c’è stata una grande reazione a questo casting e vale anche la pena ricordare che l’industria del cinema ha una grande responsabilità nell’assicurarsi che i linguaggi e le culture vengano protetti. Mario è un idraulico italiano molto conosciuto, amatissimo dai fan, che compare nei titoli Nintendo a lui dedicati, come Super Mario e Mario Kart. Con questo nuovo film di Super Mario, stiamo assistendo a un dibattito in materia di identità fra attore e personaggio, specie con l’accento di Mario Doppiare un film può essere difficile specie quando si tratta di ingaggiare un attore madrelingua con il corretto accento. Le ricerche sull’accento di Chris Pratt, la voce inglese di Mario, sono aumentate del 214% nel mese scorso dopo il lancio di un trailer in cui al personaggio mancava l’iconico accento italiano. Sebbene sia importante che i voice actor non usino accenti con cadenza stereotipata, molti fan di Mario si domandano perché non sia stato ingaggiato un attore italiano che conosce e parla l’inglese.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike. Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

