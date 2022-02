A settembre del 2021 è stato reso noto il cast vocale originale di, il film d’animazione della Illumination e della Nintendo dedicato alla celeberrima mascotte del colosso di Kyoto e stando a, che presterà la sua voce a Luigi, si tratta di un progetto segreto come quelli del Marvel Cinematic Universe.

In una chiacchierata fatta con Screen Rant, Charlie Day ha spiegato di aver già registrato svariate battute del film di Super Mario, ma di aver avuto accesso solo a quelle parti della sceneggiatura necessarie al suo ruolo e di aver ricevuto delle indicazioni circa il dire una determinata frase in tante maniere differenti in maniera tale da consentire ai registi di selezionare quella più adatta in post-produzione:

Sì, ho già fatto un po’ di registrazioni. Ciò nonostante, anche se ne stavo parlando l’altra sera da Kimmel, so davvero molto poco del film perché siamo a livelli Marvel Cinematic Universe. Mi hanno lasciato solo delle battute molto specifiche dandomi delle indicazioni tipo “Devi dire Mario in 7000 maniere diverse e poi noi sceglieremo quella che vogliamo”. Ecco, per il resto non so quasi nulla, non sono nel circolo ristretto del mondo Nintendo.

Ecco tutti gli attori e le attrici scelti per le voci del film di Super Mario: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (principessa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong) e Sebastian Maniscalco (Spike).

Charles Martinet, la storica voce del baffuto idraulico nei videogiochi Nintendo, sarà coinvolto nel film con dei “ruoli a sorpresa”. Il papà di Mario, Shigeru Miyamoto, è produttore della pellicola assieme a Chris Meledandri.

Cosa ne pensate? Quanto attendete questo film animato targato Illumination? Se siete iscritti a BadTaste+ diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!