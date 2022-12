Super Mario: John Leguizamo ha cambiato la sua opinione sul film grazie ai fan

Il film di Super Mario uscito nel 1993 per la regia di Rocky Morton e Annabel Jankel con Bob Hoskins e John Leguizamo nei panni di Mario e Luigi ha l’indiscutibile primato di essere il primo film tratto da un videogioco, ma va anche ammesso che si tratta di una ciambella che, come recita il proverbio, non è propriamente riuscita con il buco.

Eppure, col passare del tempo, il film di Super Mario è comunque diventato una sorta di cult anche se a modo, ovviamente, molto suo.

In una recente intervista, John Leguizamo ha spiegato che la sua opinione sulla pellicola è cambiata, nel corso del tempo, proprio grazie ai fan:

Sì, la mia opinione sulla pellicola è sicuramente cambiata. Ho partecipato da poco ai Comic-Con di New York e Baltimora, che sono decisamente grandi e importanti negli Stati Uniti, e ho constatato che ci sono davvero tanti fan. C’erano così tante persone vestite come i due idraulici che si mettevano in poster come nel poster del film, tenendo gli sturalavandini. Gente che si era portata lo sturalavandini o i propri Dvd, le VHS, i poster. Ho autografato davvero un sacco di roba tanto che ho capito che la gente prova davvero tanto affetto per questo film e questa cosa ha decisamente ammorbidito il mio cuore.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: SlashFilm